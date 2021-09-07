Талия еще тоньше: Подольская в кюлотах в горох с широким поясом пришла на премию «Мама года»

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастает сын Артемий, а в прошлом году артистка снова стала мамой. Теперь пара заботится еще об одном малыше по имени Иван. Пока крохе нет и года, но родители его свозили в Турцию, Грецию и Египет. Недавно они вернулись домой. Примечательно, что Наталья после родов похудела и уже спустя несколько месяцев снова стала выступать на сцене.

Подольская не скрывает, что регулярно пополняет гардероб обновками. Она старается облачаться в наряды, которые подчеркивают ее достоинства. 7 сентября артистка вышла в свет. Она посетила премию «Мама года» журнала Moda Topical. В организации мероприятия принимала участие Оксана Федорова. Певица появилась на публике в белой блузке без рукавов и брюках кюлотах с разными принтами, включая горох. Образ дополнили туфли-лодочки с узором и широкий пояс, который визуально сделал ее талию еще тоньше.

Наталья позировала перед фотографами. Потом она получила одну из наград, выиграв в номинации «Музыкальная мама». Ее поздравила Федорова и другие артисты, которые посетили мероприятие. А поклонники восхитились тем, как выглядела артистка.

«Такая хорошенькая», «Вы еще больше похудели? Очень стройная», «Какие у вас крутые брюки», «Выглядите просто сногсшибательно», «Очень элегантная», «Вас стоило признать стильной мамой», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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