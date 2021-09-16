Подольская в «золотом» плаще и на шпильках появилась на красной дорожке с Пресняковым

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они воспитывают сына Артемия, которому шесть лет. А в прошлом году у них родился еще один сын, которого назвали Иваном. Артистка вскоре после родов вернулась в форму. Она возобновила концерты уже спустя несколько месяцев. А вот минувшее лето пара провела в разъездах по теплым странам.

Лишь недавно Наталья вернулась с гастролей. Она посетила Испанию. На этот раз певица несколько дней провела в разлуке с детьми. А вот 15 сентября она вышла в свет с мужем. Артистка посетила вечеринку «Русского радио», которое отмечало свой день рождения. На красной дорожке Подольская предстала в черном боди и на шпильках. Монохромный образ разбавил «золотой» плащ. А вот Пресняков был облачен во все черное.

На ковровой дорожке они позировали вместе, а потом даже спели для публики. Обычно супруги не часто выступают вдвоем, поэтому поклонники пришли в восторг.

Многие также одарили комплиментами Наталью, которая выглядела стройной в необычном наряде. «Вот это шик!», «Наталья, вы прекрасны как в творчестве, и как мама. Восхищаюсь», «Как вы смотритесь вместе, это что-то», «Это очень красиво», «Плащ прям роскошный», «Просто шикарно! Нет слов, красиво», «Какие стройные ножки, прям завидую», — прокомментировали пост подписчики.

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