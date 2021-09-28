«Я творила и творю, баба непутевая»: Лариса Копенкина отожгла под ламбаду на египетском курорте

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина, бизнес-леди Лариса Копенкина, в Instagram разместила видео со своими безудержными танцами на египетском курорте. На кадрах она запечатлена в леопардовом платье, танцующая под ламбаду.

«Я творила и творю, баба непутевая. То влюбляюсь, то сбегу, за приключения новыми. За спиной моей года, глупости, ошибки. Молодость тогда была и жизнь казалось длинной. Но зато могу сейчас, многое позволить и неважно кто и как, там за спиной злословит. Всем прекрасной ночи и приключений». Лариса Копенкина

«Зависть. Все бы так хотели танцевать, но не все могут», «Лара, не влюбитесь в египетского мужчину. Они любят состоятельных дам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лариса Копенкина с 2013 по 2015 год была замужем за музыкантом Прохором Шаляпиным. Не так давно она объявила о помолвке с долларовым миллиардером Василием Райским.

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