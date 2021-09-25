«Отношение хорошее, еда – нормальная»: Копенкина после помолвки улетела на отдых в Египет

Как отметила бывшая жена Прохора Шаляпина, продлить лето лучше всего именно в этой африканской стране.

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина бизнес-леди Лариса Копенкина в Instagram сообщила, что после помолвки улетела восстанавливать силы в Египет. Она отметила, что именно в этой африканской стране лучше всего продлить себе летний сезон.

По словам Ларисы Копенкиной, в Хургаде она была больше пятнадцати раз. В Шарме — чуть меньше. Море в Египте, по ее признанию, шикарное, а погода прекрасная. При этом Копенкина заметила, что очень много в Египте появилось новых застроек.

«Большой аэропорт, справки или ковидные паспорта спрашивают в аэропорту и в гостинице. Отношение хорошее, еда — нормальная, погода — супер, море — волшебно, так что для отдыха все условия! Надеюсь, что скоро откроют все границы и можно будет летать по всему миру без ограничений. Всем шикарных выходных. В Хургаду виза покупается в аэропорту — 25$, а в Шарм без визы вообще!» Лариса Копенкина

Напомним, что Лариса Копенкина не так давно объявила о помолвке с долларовым миллионером Василием Райским. Правда, когда будет их свадьба пока неизвестно.

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