«Храню все пикантные снимки Прохора у себя»: Копенкина удивила признанием о Шаляпине

Как отметила бизнес-леди, она не собирается их удалять даже после свадьбы.

Бизнес-леди Лариса Копенкина заявила, что до сих пор хранит у себя откровенные фотографии музыканта Прохора Шаляпина, своего бывшего мужа.

Как отметила Лариса Копенкина, во время совместной жизни с музыкантом они очень часто любили фотографироваться нагишом в самых разных позах.

«Храню все пикантные снимки Прохора у себя. И удалять их не собираюсь даже после своей свадьбы. Буду просматривать. Прохор же стал для меня святым. Хотя не могу сказать точно, за что я его люблю». Лариса Копенкина

Напомним, что Лариса Копенкина несколько дней назад объявила о помолвке с долларовым миллионером Василием Райским. Они даже закатила вечеринку по поводу важного события в своей жизни.

Правда, пока не известно, когда будет сама свадьба. Райский сейчас испытывает трудности с деньгами. Он не может попасть на территорию Эстонии, где сосредоточен его бизнес, связанный с инвестициями, сообщает «Собеседник».

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