«За последнее время я очень устала»: Лариса Копенкина после помолвки веселилась три дня

Как отметила предпринимательница, она теперь все время хочет спать.

Предпринимательница Лариса Копенкина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro призналась, что за последние дни очень сильно устала и у нее буквально нет сил разговаривать с журналистами.

«За последние три дня я очень устала. Хочу отдохнуть от всего. Я только проснулась. Сейчас выпью чашку кофе и снова пойду в постель. Я хочу спать. Всего вам доброго. Потом все расскажу вообще без проблем про своего мужчину». Лариса Копенкина

Напомним, что несколько дней назад 66-летняя бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина объявила о помолвке с молодым возлюбленным Василием Райским. В ЗАГС она приехала вместе с ним на мотоцикле. После парочка закатила вечеринку в одном из московских караоке-клубов.

Василий Райский — российский продюсер. Он окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер-постановщик и продюсер шоу-программ. Профессиональная деятельность мужчины связана с продюсированием музыкальных проектов.

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