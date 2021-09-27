Уютный монохром: Барановская в свитере оверсайз и туфлях на шпильке появилась на хоккейном матче

Телеведущая выбрала женственный лук для вечера. Она провела время в компании футболиста.

Юлия Барановская уже не первый год работает на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным, она не только одна воспитывает троих детей, но при этом ведет несколько передач. Юлия также регулярно путешествует и соглашается вести концерты и фестивали. А вот о личной жизни она предпочитает умалчивать. При этом многодетная мама намекала, что не обделена мужским вниманием.

Не удивительно, что Барановская часто наряжается. Она дружит с историком моды Александром Васильевым, поэтому всегда в курсе трендов. 27 сентября телеведущая отправилась на хоккейный матч с друзьями. Для такого вечера она выбрала женственный наряд. Юлия предстала в кожаной юбке и свитере оверсайз кремового цвета. Образ в кофейных тонах дополнили модные туфли на каблуке.

Она запечатлелась с футболистом Юрием Жирковым и его женой Инной. Телеведущая продемонстрировала стройные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Барановская. Многие отметили, что она похорошела. «Юлия, вы любого цвета одежду наденете и вам все к лицу», «Очень уютно смотритесь», «Только вы в юбке появляетесь на матчах», «Шикарная! И да, вкус — это природное», «Сама элегантность!», «Какие классные туфельки», «Ох, вы там точно не одна были. Слишко хороша», «Цвета уютные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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