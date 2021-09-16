Принарядилась: Барановская в мерцающем комбинезоне с открытой спиной предстала на премии

Юлия Барановская не скрывает, что семья для нее стоит на первом месте. При этом телеведущая уже много лет одна воспитывает троих детей. После того, как ее бросил футболист Андрей Аршавин, девушка построила карьеру на телевидении. Теперь она известная ведущая и часто появляется на светских раутах, путешествует и участвует в фестивалях. О личной жизни многодетная мама говорит редко, не мечтает о большой любви.

Так как Юлия зачастую участвует в «Модном приговоре» и дружит с Александром Васильевым, то следит за модой. Она обладает стройной фигурой, но на работе телеведущая часто носит брючные костюмы, а на отдыхе облачается в платья свободного кроя. Однако 16 сентября Барановская отправилась на премию GQ Men. Для светской вечеринки она выбрала черный комбинезон с брюками клеш и открытой спиной.

Элегантный наряд подчеркнул изгибы ее фигуры. Юлия позировала перед фотографами, демонстрируя образ со всех сторон. Высокий хвост и туфли на каблуке дополнили ее лук.

На мероприятии также отметились, Полина Гагарина, Агата Муцениеце, Анна Седокова, Ляйсан Утяшева и другие известные персоны. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Вы, как всегда, шикарны», «Очень красивый наряд», «Брюки забыла подшить?», «Вот это спинка», «Какая вы стройная», «Просто бомбический наряд», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.