«Словно юбку забыла»: Каменских в платье-корсете с прозрачным декольте сразила формами

Настя Каменских уже давно выступает на сцене. Известность ей принес дуэт с Потапом. Долгое время они скрывали роман, но несколько лет назад сыграли свадьбу. Теперь певица строит сольную карьеру. Она выучила испанский язык и даже стала наставницей в украинской шоу «Х-Фактор». Артистка по-прежнему любит носить смелые наряды и не стесняется позировать обнаженной.

В последнее время Настя много гастролирует. Она дает концерты в разных городах. Но накануне певица вернулась в Киев, чтобы сняться в шоу «Маска». Вскоре после этого артистка запечатлела себя в пикантном образе. Она позировала в платье-корсете с бахромой вместо юбки. Наряд с прозрачный декольте подчеркнул ее бюст, а также позволил показать загорелые бедра во всей красе.

Поклонники посчитали, что Каменских приготовилась к выступлению. Ее образ многих поразил. Певица получила сотни комплиментов.

«Феерисчески красивая», «Декольте тесновато», «В этом платье бедра еще шире», «Добавила объема», «Ну фигурка — бомба», «Словно юбку забыла», «Вот это персик», «Глаза разбегаются», «Очень красивая, просто дива», «Мне безумно нравится ваша фигура», «Формы что надо», «И куда такая красивая?», «Настенка, где ваша скромность?», «Ну хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.