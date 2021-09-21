Акцент на гром-бедра: Каменских в мини-шортах и кожаном жакете блеснула фигурой на прогулке

Настя Каменских в этом году отметила 34-летие. Примечательно, что она выступает на сцене уже больше десяти лет. Известность певице принес дуэт с Потапом. Но теперь она также активно строит сольную карьеру. Своей фишкой артистка сделала ритмичные треки и соблазнительные образы. Она регулярно носит короткие платья, лосины и шорты. Более того, звезда не стесняется позировать обнаженной.

В последнее время Настя много гастролирует. При этом она регулярно снимает видео, хвастаясь своими образами. Накануне певица покрасовалась в спортивном костюме пудрового цвета, а вот для прогулки по городу она облачилась в джинсовые мини-шорты с колготками, а также кожаный жакет. Ее лук дополнили кеды на толстой подошве, а также сумка Prada. Наряд подчеркнул ноги знаменитости.

«Расслабьтесь и почувствуйте осень», — написала она.

Поклонники восхитились образом Каменских. Многие также отметили, что у нее длинные ноги. Певица получила много комплиментов, но некоторые также подвергли ее критике.

«Как то мило! По-домашнему», «В трусах и пиджак», «Стильная конфета», «Очень красивые ножки», «Наряд прям акцентирует внимание на гром-бедра», «Какая вы сочная», — прокомментировали пост подписчики.