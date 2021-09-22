«Глаз не оторвать»: Настя Каменских в ультракоротком платье поманила пышными бедрами

Настя Каменских уже длительное время строит сольную карьеру. При этом многие скучают по ее дуэту с Потапом. Но они после свадьбы решили по-новому строить отношения, как жена и муж, а также как продюсер с подопечной. Артистка продолжает давать гастроли и всегда тщательно подбирает себе образы. Певица обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей одеваться стильно и женственно.

В последнее время Настя путешествует с концертами. При этом хвастается своими образами и снимает пикантные видео. Чтобы вновь раззадорить поклонников, она поделилась кадром, сделанным в Хорватии не так давно. Певица предстала в шелковом мини-платье и босоножках. Она сидела в арке, демонстрируя длинные ноги. При этом Каменских не скрыла своих бедер и роскошного декольте.

«А что согревает вас в такую холодную погоду?» — спросила звезда.

Поклонники бурно отреагировали на пикантный кадр. Многие заметили, что платье у певицы задралось и она едва прикрыла свои прелести. «Такие жаркие фото», «Ты греешь своей красотой», «Какая фигурка», «Глаз не оторвать», «Платье-то задралось», «Изящные лодыжки», «Такие ноги тут длинные», «Платье коротковато и напоминает ночную сорочку», — прокомментировали пост подписчики.

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