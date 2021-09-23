«Так нельзя»: Настя Каменских прикрыла пышные формы простынкой, обнажив гром-бедра

Настя Каменских выступает на сцене больше 15 лет. Она давно стала знаменитой. Но лишь несколько лет певица выступает сольно. После свадьбы с Потапом, которую так ждали поклонники, брюнетка решила выучить испанский язык и покорить новую аудиторию. При этом ее наряды стали еще более откровенными. Артистка предпочитает подчеркивать красоту своей фигуры. При этом порой она даже снимается обнаженной.

Вот уже несколько недель Настя находиться на гастролях, но это не мешает ей радовать поклонников смелыми кадрами. Накануне она покрасовалась в тонком шелком платье. Артистка показала свои формы. А вот утро 23 сентября певица начала с массажа. В кабинете она сделала смелые кадры, запечатлев себя обнаженной. Артистка прикрывалась тонкой простынкой, но при этом засветила пышные бедра.

Каменских кокетливо потрясла шевелюрой. Она едва закрыла от камеры пикантные части тела. Поклонники были сражены увиденным. «Ох, Настя», «Так нельзя», «Ну что ты творишь?», «Ватрушку едва прикрыла», «Шикарная женщина», «Такие гром-бедра», «Сочная крошка», «Опять голая, ну одежду купи», «Очень смелый вид», «Настя, кого ты заманиваешь?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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