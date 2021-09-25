Слава в купальнике с принтом мильфлер повиляла накачанным «хвостиком»

Певица считает себя одной из самых сексуальных артисток.

Исполнительница Слава разместила на личной странице в Instagram ролик, в котором покрасовалась в купальнике с цветами. Примечательно, что знаменитость порассуждала о пластических операциях.

Слава облачилась в слитный купальник с принтом мильфлер. Артистка рассказала, что прилетела на Мальдивы лечить простуженные уши. Певица поделилась кадрами быта на острове.

Слава не постеснялась показать постиранное белье на веревке, а также себя в откровенном наряде. Певица оттопырила спелый «орех». Купальник с узкими трусиками впился в округлые ягодицы исполнительницы и не скрыл прелести Славы.

«Чисто повезло! Спасибо маме, папе и матери-природе! Все по-честному, никакой пластики, все богатство свое. Мамулечка еще эгегей. И никакого спортзала», — похвасталась Слава.

Артистка призналась, что еще готова побороться за звание самой сексуальной певицы.

Напомним, ранее дочь Славы устроила откровенную фотосессию в ванной. Александра Морозова пошла по стопам родительницы и выбрала дерзкий образ певицы. 22-летняя наследница Славы даже сделала короткую стрижку, как у мамы в молодости.

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