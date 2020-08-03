«Она у меня красотка»: дочь Славы презентовала песню и клип

Свою первую песню и клип дочь певицы Славы выпустила накануне. Работа получила название «Не трогай меня». Как призналась звездная мама, к этому моменту они с дочкой шли два года.

«Мне очень понравилось видео, очень такое живое, красивое. Нормально любовная сцена, она у меня красотка! Я-то уже старенькая, уже так не могу тряхануть. Пусть она теперь трясет, будет мне радость», — рассказала Слава порталу Teleprogramma.pro.

Певица отметила, что очень довольна выбором дочери. Несмотря на то, что профессия очень тяжелая и чтобы быть в ней нужен стержень.

«Во-первых, это очень хорошие деньги (смеется), во-вторых, жутко весело, в-третьих, это ужасно волнительно», — добавила Слава.

После выхода песни поклонники певицы засомневались в вокальных способностях Александры Морозовой. Некоторые считали, что песню исполняет сама Слава. Но певица опровергла все домыслы, отметив, что у Александры очень сильный вокал, хотя голоса похожи. А вот планов записать песню дуэтом мама и дочь пока не строят.

На прошлой неделе в сети бурно обсуждали постельную сцену из нового клипа Александры Морозовой. Ее партнером по съемочной площадке был блогер Рома Желудь. Именно он опубликовал в своем инстаграме короткие кадры, на которых Морозова была полуобнажена. Некоторые посчитали, что молодых людей связывают не только рабочие моменты. Позже Александра рассказала, что это была просто игра в кадре.