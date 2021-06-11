«Пропивала бы все, что нажито»: певица Слава призналась, что любит выпить

В новом выпуске «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской на канале «Пятница!» зрителей ждет знакомство с темной стороной певицы Славы. Генетический тест выявил у 41-летней артистки склонность к алкоголю. Когда звезда об этом узнала, то тут же призналась, что если бы не ответственность перед семьей, то она бы вела довольно разгульную жизнь. Выпить и поесть — это то, что Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы) очень любит.

«С точки зрения генетиков у тебя снижено количество рецепторов дофамина — гормона удовольствия и мотивации. Это повышает риск импульсивного поведения, алкогольной и никотиновой зависимости», — рассказала Лолита своей коллеге по сцене. «Вообще я авантюристка, легкая на подъем. Раньше могла с одним паспортом улететь в другую страну. Сидели в ресторане, дофамин повышали, и раз — очнулись в Одессе, или в Турции, — ответила на это Слава. — Если бы у меня не было чувства ответственности, я бы сейчас тусила и пропивала все, что нажито непосильным трудом».

Какие еще секреты Славы раскрыли ее гены — смотрите полный выпуск «ДНК-шоу» на «Пятнице!» и видеосервисе Premier 13 июня.

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