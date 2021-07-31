«Я волна»: Слава исполнила зажигательный танец под Моргенштерна

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы Славы появилась видеозапись, в которой знаменитость показала мастерство владения обручем.

Артистка доказала, что находится в прекрасной физической форме. Слава взяла хулахуп и покрутила его на талии, при этом певица пританцовывала и двигалась по гостиной. Отметим, что такой азарт и бурю позитива в Славе вызвала песня Моргенштерна и DJ Smash — «Новая волна».

«Я волна», — напевала Слава и изящно переставляла ноги по полу.

К слову, поклонники певицы в последнее время замечают, как похорошела артистка. А Слава в свою очередь не дает рассеяться таким разговорам. Она демонстрирует одно за другим фото своей стройной фигуры. Жгучая брюнетка облачилась в длинное черное платье с разрезами и будоражащим кружевом на подоле.

«Мамуля зажигает», — подписала ролик артистка.

Напомним, недавно Слава похвасталась загорелыми аппетитными бедрами в непростительно коротком пиджаке морковного цвета. Певица отправилась в нем на ужин после выступления на «Славянском базаре» в Витебске.

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