«Приступаю к любимому и очень кропотливому процессу»: Кравченко начинает озвучивать «Сваты-7»

Как отметила актриса, до выхода сериала на экраны остается совсем мало времени.

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram поделилась со своими многочисленными поклонниками «долгожданными новостями». С 16 сентября она приступает к озвучке сериала «Сваты».

«Приступаю к любимому и очень кропотливому процессу — озвучиванию (или по-другому — к дубляжу) моей любимой Валюхи! Жду очень, но чувства смешанные. Озвучивание — это последний штрих в работе над ролью в кино, а значит, когда закончится озвучка, я расстанусь с Валюхой». Татьяна Кравченко

Как отметила Татьяна Кравченко, до выхода на экраны седьмых «Сватов» остается все меньше времени.

Напомним, что минувшим летом в Грузии сериал «Сваты-7» был доснят до конца. Актеры собрались на съемочной площадке после годичного перерыва. Как отмечал режиссер «Сватов» Андрей Яковлев, на экраны последняя часть о семействе Будько выйдет в конце осени. Также он говорил, что снимать продолжение картины не планируется.

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