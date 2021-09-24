Превратилась в белозубую блондинку: Елена Яковлева кардинально сменила имидж

На фанатской страничке звезды сериала «Каменская» Елены Яковлевой в Instagram появилась фотография заметно изменившейся актрисы. Причем эксперимент с преображением не всем фанатам пришелся по душе.

Если раньше у Елены Яковлевой был один и тот же образ, слегка волнистые волосы, чуть подведенные глаза, неброская помада, то теперь ее буквально не узнать. Актриса превратилась в белозубую блондинку и стала как две капли воды похожа на ведущую Леру Кудрявцеву.

«Я вас не узнала, думала Лера Кудрявцева», «Прежняя Елена лучше», «Елена, вернитесь», «Я прямо на Кудрявцеву подумала», — стали писать в комментариях пользователи.

Ранее Елена Яковлева признавалась, что ее выводят из себя возрастные изменения. К примеру, ей очень не нравятся морщины. По словам Елены Яковлевой, которой сейчас 60 лет, ей очень не хочется стареть.

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