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«Отец не был бабником»: Яковлева рассказала, как ее знаменитый отец ушел из семьи к Райкиной

Как отметила актриса, для матери это был серьезный удар.

«Отец не был бабником»: Яковлева рассказала, как ее знаменитый отец ушел из семьи к Райкиной
Юрий Яковлев. Фото: Globallookpress.com

Актриса Алена Яковлева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как ее знаменитый отец Юрий Яковлев ушел из семьи. Он бросил свою первую беременную жену.

Юрий Яковлев и Екатерина Райкина
Юрий Яковлев и Екатерина Райкина. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я должна сказать, что папа никогда не был бабником. Это неправда, что про него говорят. Просто начались репетиции в театре нового спектакля «Дамы и гусары». Пришла молодая актриса в театр Екатерина Райкина. Это дочь Аркадия Райкина. У них возникла искра, что бывает среди артистов. Мама моя боялась, что с ее ребенком может что-то произойти. Ведь она была беременна».

Алена Яковлева

Как отметила Алена Яковлева, мама и папа не ругались, не скандалили.

«Просто папа пошел встречать Новый год с Райкиной. И мама выставила его чемоданы. Сказала ему: «Юрочка, ну если тебе лучше с ней, то иди». Для мамы был серьезный удар уход отца. Она пила снотворное. Я только через годы поняла, насколько это было для нее тяжело. Да, это больно. Тогда, конечно, было ей тяжело.

У нас с братом разница в возрасте всего 4,5 месяца. Райкина забеременела от отца, когда мама еще меня не родила. У меня всегда была горечь из-за этого. Хотя сейчас мы с братом Лешей общаемся. На Райкину я не никогда не смотрела как на женщину, которая увела из семьи моего отца», — заметила Алена Яковлева.

Напомним, что Юрий Яковлев и Екатерина Райкина прожили вместе всего три года. Актер после развода хотел вернуться к первой жене, матери Алены Яковлевой врачу Кире Мачульской, но та его не простила.

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Алена ЯковлеваЕкатерина РайкинаКира МачульскаяПрограмма "Судьба человека"Юрий Яковлев