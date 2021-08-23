«Отец не был бабником»: Яковлева рассказала, как ее знаменитый отец ушел из семьи к Райкиной

Актриса Алена Яковлева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как ее знаменитый отец Юрий Яковлев ушел из семьи. Он бросил свою первую беременную жену.

«Я должна сказать, что папа никогда не был бабником. Это неправда, что про него говорят. Просто начались репетиции в театре нового спектакля «Дамы и гусары». Пришла молодая актриса в театр Екатерина Райкина. Это дочь Аркадия Райкина. У них возникла искра, что бывает среди артистов. Мама моя боялась, что с ее ребенком может что-то произойти. Ведь она была беременна». Алена Яковлева

Как отметила Алена Яковлева, мама и папа не ругались, не скандалили.

«Просто папа пошел встречать Новый год с Райкиной. И мама выставила его чемоданы. Сказала ему: «Юрочка, ну если тебе лучше с ней, то иди». Для мамы был серьезный удар уход отца. Она пила снотворное. Я только через годы поняла, насколько это было для нее тяжело. Да, это больно. Тогда, конечно, было ей тяжело. У нас с братом разница в возрасте всего 4,5 месяца. Райкина забеременела от отца, когда мама еще меня не родила. У меня всегда была горечь из-за этого. Хотя сейчас мы с братом Лешей общаемся. На Райкину я не никогда не смотрела как на женщину, которая увела из семьи моего отца», — заметила Алена Яковлева.

Напомним, что Юрий Яковлев и Екатерина Райкина прожили вместе всего три года. Актер после развода хотел вернуться к первой жене, матери Алены Яковлевой врачу Кире Мачульской, но та его не простила.

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