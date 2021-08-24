«У него не было четкого понимания о семье»: Яковлева рассказала, почему бросила сына Козакова

Актриса Алена Яковлева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему развелась с первым официальным мужем актером Кириллом Козаковым. Это сын народного артиста Михаила Козакова.
«Наш роман развивался очень быстро. Он читал мне красивые стихи при первых встречах. Мы очень быстро расписались. Он сам взял мой паспорт и подал заявление. Мы три дня гуляли у меня дома на Кутузовском проспекте. Это был такой бытовой брак. Я гладила ему рубашки. Готовила варенье».
Как отметила Алена Яковлева, в какой-то степени их брак разрушился, когда родилась их общая дочь Маша. «Ребенок — это ответственность. Я вышла работать. Он не хотел сниматься в сериалах. Сказал, что лучше на гречке посидит. Он даже пошел на курсы бухгалтеров. Хотя он никакой не бухгалтер, а актер. Мы не больше двух лет были вместе. Я от него ушла, когда дочери Машеньке было всего четыре месяца. Я понимала, что наши отношения ухудшаются с каждым днем. Я очень уставала, падала в обмороки. Он недостаточно мне помогал. У него не было четкого понимания, что такое семья. Он отстранился от воспитания дочери», — заявила Алена Яковлева.
Напомним, что Алена Яковлева – дочь знаменитого актера Юрия Яковлева. Она — народная артистка России.