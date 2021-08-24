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«У него не было четкого понимания о семье»: Яковлева рассказала, почему бросила сына Козакова

По словам актрисы, вместе они были меньше двух лет.

«У него не было четкого понимания о семье»: Яковлева рассказала, почему бросила сына Козакова
Алена Яковлева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Алена Яковлева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему развелась с первым официальным мужем актером Кириллом Козаковым. Это сын народного артиста Михаила Козакова.

Алена Яковлева и Кирилл Козаков
Алена Яковлева и Кирилл Козаков. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Наш роман развивался очень быстро. Он читал мне красивые стихи при первых встречах. Мы очень быстро расписались. Он сам взял мой паспорт и подал заявление. Мы три дня гуляли у меня дома на Кутузовском проспекте. Это был такой бытовой брак. Я гладила ему рубашки. Готовила варенье».

Алена Яковлева

Как отметила Алена Яковлева, в какой-то степени их брак разрушился, когда родилась их общая дочь Маша. «Ребенок — это ответственность. Я вышла работать. Он не хотел сниматься в сериалах. Сказал, что лучше на гречке посидит. Он даже пошел на курсы бухгалтеров. Хотя он никакой не бухгалтер, а актер. Мы не больше двух лет были вместе. Я от него ушла, когда дочери Машеньке было всего четыре месяца. Я понимала, что наши отношения ухудшаются с каждым днем. Я очень уставала, падала в обмороки. Он недостаточно мне помогал. У него не было четкого понимания, что такое семья. Он отстранился от воспитания дочери», — заявила Алена Яковлева.

Напомним, что Алена Яковлева – дочь знаменитого актера Юрия Яковлева. Она — народная артистка России.

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Алена ЯковлеваКирилл КозаковМихаил КозаковПрограмма "Судьба человека"Юрий Яковлев