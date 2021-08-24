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«Могла завести роман в отместку»: Яковлева объяснила, почему рассталась с Кахуном

Как отметила актриса, она всегда была самолюбивым человеком.

«Могла завести роман в отместку»: Яковлева объяснила, почему рассталась с Кахуном
Алена Яковлева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Алена Яковлева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась со своим первым гражданским мужем актером и телеведущим Александром Кахуном.

Александр Кахун
Александр Кахун. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он учился на актерском курсе, когда мы только познакомились. Саша был популярен среди девушек. Хорош собой, талантлив. Его взяли в театр «Современник». Он играл роли Даля. Но Саша был ловеласом и бабником. Все считали, что он меня поматросит и бросит. Наш замечательный роман продлился восемь лет. У нас был гражданский брак. Я не была в нем уверена, поэтому боялась выходить за него замуж. Саша любил погулять. Ну и выпить лишнее мог».

Алена Яковлева

Как отметила Яковлева, в какой-то момент ей стали совсем не нравиться взаимоотношения Кахуна с противоположным полом. «На него вешались дамы, а мне это было не по душе. Я — человек самолюбивый. Могла завести роман в отместку. Живя рядом с ним, я понимала, что не буду развиваться в профессиональном плане», — заявила Алена Яковлева.

Напомним, что Алена Яковлева — дочь знаменитого актера Юрия Яковлева. Она 0 народная артистка России.

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