«Близняшки вышли на волю»: Бузова в бра на цепочках блеснула грудью прямо в ресторане

Телеведущая вернулась в Москву после отпуска. В женственном наряде она поужинала с Марией Погребняк.

Ольга Бузова в этом году успела проявить себя в разных сферах. Она играла в театре, а также снялась в новом шоу «Звезды в Африке», где стала ведущее. Несколько недель артистка провела и в Минске, где стала наставницей в шоу «Х-Фактор«.Каждый раз Ольга привозила с собой множество чемоданов с нарядами. Она каждый день меняла образы. При этом недавно телеведущая призналась, что поправилась на полтора килограмма.

Преобразившаяся фигура не мешает Ольге носить женственные наряды. 23 сентября она вернулась с отдыха в Турции, где то и дело носила мини-платья, а также демонстрировала формы в бикини. Поклонники посчитали, что она стала выглядеть более привлекательно. А вот в Москве телеведущая посетила несколько мероприятий и пообщалась с журналистами, а вечером пришла в ресторан.

Бузова насладилась устрицами и другими морскими деликатесами в компании своей подруги Марии Погребняк. Она была облачена в пудровый костюм с бра на цепочках. Наряд с глубоким декольте позволил девушке блеснуть пышным бюстом. Когда заиграла песня Валерия Меладзе — «Как ты красива сегодня», Ольга стала танцевать и игриво демонстрировать формы.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Какой бюст», «Поправилась и похорошела», «Лишила дара речи», «Близняшки вышли на волю», «Сама собой любуется», «Опять кушает, ну прелесть», «Такое декольте, прям ух», «Стала сдобная, красотка с формами», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.