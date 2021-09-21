«Выпирает не только живот»: Бузова в ультракоротком платье обнажила пополневшие ноги на отдыхе

Ольга Бузова всегда делала акцент на том, что она девушка. Ей нравится ухаживать за собой и экспериментировать с имиджем. Не раз она отмечала, что задает тренды. И если несколько лет назад телеведущая утверждала, что у нее идеальная фигура, то теперь она не перестает над ней работать. После лета, когда артистка во время съемок перекусывала драниками, она поправилась.

Поклонники считают, что Ольга похорошела. Ее часто одаривают комплиментами, когда она демонстрирует фигуру. Более того, телеведущая занялась танцами на пилоне. Она отметила, что работает над своей сексуальностью. А на днях артистка уехала в Турцию, где не только купается и загорает, но и принаряжается. Компанию на отдыхе ей составил Сергей Лазарев. Если накануне она облачилась в белое платье с перьями, то теперь выбрала более смелый образ.

Для похода на ужин в ресторан Ольга выбрала черное короткое платье с узором. Наряд дополнили белые босоножки Amina Muaddi. Артистка была почти без макияжа, а волосы собрала в пучок. Она устроила дефиле, продемонстрировав пополневшие формы.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Это детское платье», «Наряд явно стал мал», «Выпирает не только живот», «И снова ест, Оля», «Маловат наряд», «Какая ты стала сочная», «Оля, вот это бедра у тебя», «Какая ты красивая стала», «Вид красивой дамы, такая мясистая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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