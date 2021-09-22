«Не по размеру»: поправившаяся Бузова в тесном платье цвета Барби не скрыла мощные ноги

Ольга Бузова в этом году много путешествует. Она покинула проект «Дом-2», поэтому решила сняться в новых шоу. Для этого телеведущая ездила в Африку, а также несколько недель провела в Минске. Позже ей пришлось признаться, что благодаря местной кухне она поправилась. Примечательно, что артистка занимается танцами на пилоне, успевает посещать несколько съемок в день, но пока не вернулась в форму.

Поклонники считают, что Ольга похорошела. Более того, она без стеснения позирует в бикини, проводят время в Турции. Телеведущая даже устроила фотосессию в море, где оконфузилась, так как ее накрыло волной. Но это не испортило ей настроения. Вечером звезда нарядилась для ужина в ресторане. Бузова устроила дефиле в мини-платье цвета Барби. Наряд дополнили плетеные мюли Bottega Veneta.

Телеведущая дефилировала по территории отеля. Она продемонстрировала мощные ноги и изящные щиколотки. Блондинка вновь побаловала себя изысканными блюдами.

Поклонники отметили, что наряд выглядел так, будто ей не по размеру. Многие признались, что смотрели на звезду с улыбкой. «Зачем такое платье? В нем еле идешь», «Не по размеру», «Вот это ты поправилась. Теперь выдающиеся буйки не спрятать», «Оля, кукольное платье, но в нем ноги такие мощные», «Хрупкость твоя пропала», «Образ яркий, но пора сменить гардероб», — стали писать пользователи Сети.

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