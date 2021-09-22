«Как распласталась»: Бузова в бикини из треугольников эпично намочила внушительный «поплавок»

Телеведущая ради эффектного кадра прилегла на пляже, но ее смыло волной. Она оконфузилась, представ в неловкой позе.

Ольга Бузова не скрывает, что любит отдыхать. Однако обычно ей удается съездить в отпуск раз в год на свой день рождения. С недавних пор телеведущая стала менять свои привычки. Она рассталась с Давой и стала больше позволять себе отдыхать, поэтому летом дважды ездила в Европу. А недавно она устроила себе спонтанный отпуск, отправившись в Турцию. Первые дни звезда только купалась и загорала.

На курорте Ольга встретила Сергея Лазарева. Он не только оценил ее фигуру, но и поужинал с ней, познакомив со своими детьми — Анной и Никитой. Но перед отъездом телеведущая решила вдоволь накупаться. Она поделилась кадрами, как позировала на пляже в купальнике из маленьких треугольников. Ольга грациозно прилегла на мокрый песок, но ее смыло волной несколько раз.

От неожиданности Бузова задрала ногу. Она намочила все тело и засветила пикантные части фигуры. К слову, артистка поправилась на полтора килограмма. Поклонники считают, что они ее только украсили. Однако кадры с отдыха многих позабавили.

«Как всегда, королева нелепости», «Реальность получилась очень милой и красивой», «Такой живот, ох», «Оля, какой ты милый человек», «Как распласталась», «Свой вареник показала», «Прости, но это смешно», «Какая ты смешная, не могу», «Пухляшкин такой, неваляшик», «Прям сдобная штучка», — прокомментировали пост подписчики.

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