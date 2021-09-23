«Все в цвет»: Муцениеце в трикотажном костюме лимонного цвета появилась на съемках

Агата Муцениеце является популярной актрисой. Известность ей принес сериал «Закрытая школа». Именно на съемках этого проекта она встретила Павла Прилучного. Они поженились и почти 10 лет прожили вместе. Однако в прошлом году Агата ушла от звезды «Мажора». Она начала жизнь с чистого листа. После смены имиджа артистку стали еще чаще звать в новые проекты. А поклонники заметили, что она преобразилась.

В последнее время Агата хвастается тем, что похудела. Она призналась, что примет участие в «Ледниковом периоде», поэтому много тренируется. При этом актриса успевает уделять внимание детям и ездить на съемки. 23 сентября она отправилась в студию, где встретила Иду Галич. Для эфира Муцениеце облачилась в трикотажный костюм лимонного цвета. Наряд дополнили грубые ботинки в тон.

«Вот моя звездочка! Очень красивый костюм! Под него я взяла вот такие тени», — сказала визажист. «Все в цвет», — похвасталась артистка.

Когда Агата увидела результат, что пришла в восторг. Ее волосы были собраны в хвост, а веки накрашены неоновыми тенями. «Как круто! Никогда не думала, что мне подойдут такого цвета тени! Смотрите, хвост затянулся и сразу стала моложе, а то я такая старая», — шутливо сказала она. «Очень красивая», — заверила визажист.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениецец. Многие посчитали, что наряд скрыл ее фигуру, но смотрелась она ярко. «Крутой костюм», «Очень милая», Тебе очень идет этот наряд и этот цвет«, «Образ получился сногсшибательный», «Ты просто чудо», «Такой оттенок, просто бомба», — стали писать пользователи Сети.

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