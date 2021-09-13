«Какова красота!»: Муцениеце в белоснежном костюме-тройке и модных босоножках посетила Большой театр

Бывшая жена Павла Прилучного побывала на открытии нового сезоне в Большом театре. Для особого случая она выбрала элегантный образ.

Агата Муцениеце почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Длительное время их считали одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако в прошлом году актриса ушла из звезды «Мажора» вместе с двумя детьми. Она не запрещает дочке и сыну общаться с папой. При этом Агата сначала переживала, что осталась одна, а спустя год заверила, что наслаждается новой жизнью.

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Минувшим летом Муцениеце успела отдохнуть в Турции и провести время с детьми в деревне. При этом она снялась в ряде новых проектов. Поклонники стали замечать, что актриса стала выглядеть более женственно. А 13 сентября она вышла в свет. Звезда «Закрытой школы» отправилась в Большой театр, где состоялось открытие нового сезона. Агата облачилась в белоснежный костюм-тройку и актуальные в этом сезоне белые босоножки с квадратным мысом.

«Очень важный день! Человек впервые идет в Большой!» — заявила артистка. «Какова красота!» — отметила Муцениеце, когда попала в зал.

По ее словам, 32 года она не была в опере. На этот раз актриса насладилась постановкой «Пиковая дама». Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили ее комплиментами. «Невероятная! Этот образ сто процентно ваш стиль», «Очень элегантная», «Приятно смотреть на такую девушку», «Какая элегантная, богиня», «Очень утонченная», — прокомментировали кадры подписчики.

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