«Обалденная»: 47-летняя Алферова в мини-бикини показала, какой великолепной может быть фигура у зрелых женщин

47-летней Ксении Алферовой удалось сохранить грациозную фигуру, которой могут позавидовать 18-летние девушки. В личном блоге актриса продемонстрировала свое тело во всей красе, выложив фото в мини-бикини. Актриса сияла улыбкой и кокетливо обхватывала себя за локти.

«Я не на море, но море в душе! Чувство свободы, полета, силы, гармонии, безграничности, стихийности, нежности, непредсказуемости! Они живут во мне! Море разное, но всегда прекрасное! Сегодня тихое и шепчущее, завтра бурное и опасное! Море — это жизнь. Море — это красота и гармония во всем! А еще море всегда дающее, а значит любящее! Море – силой и бесстрашием наполняющее! Я, дорогое море, люблю тебя, я жизнь очень люблю, так меня бабушка, дед, тетя, мама и папа учили!» — написала артистка.

Публика осталась под впечатлением от поста и фото, эмоционально высказываясь в комментариях Instagram.

«Обалденная», «Какая же вы стройная», «Все так красиво сказано, Ксюша», «Какие невероятно прекрасные слова! В них — мягкость и сила, принятие и стойкость, нежность с огромным охватом», «Ксюша, спасибо вам за все! За красоту души, любовь к жизни и за возможность черпать силы в ваших постах!», «Какая грациозная», — заметили люди.

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