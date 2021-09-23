«Это были гастроли «Ленкома»: Ксения Алферова разместила снимок с мамой из своего детства

Актриса Ксения Алферова в Instagram разместила красивую архивную фотографию со своей мамой популярной актрисой Ириной Алферовой. На кадре звезда советского кинематографа – невероятная красотка.

«Детство — сладкая пора, когда летать возможно и разбитые коленки не беда! Не помню, в каком городе сделана фотография, но точно помню, что это были гастроли тогда еще великолепного «Ленкома»! И я выходила на сцену во всех возможных детских эпизодах. И с мальчиками, и с девочками была. Мне платили зарплату». Ксения Алферова

Как отметила Ксения Алферова, на все заработанные деньги они с мамой смогли приобрести ее отцу джинсы. Актриса пошутила, что в детстве ее нещадно эксплуатировали. Впрочем, выходить на сцену ей уже тогда безумно нравилось.

Напомним, что Ирина Алферова служила в «Ленкоме» с 1976 по 1993 год. Затем она ушла в московский театр «Школа современной пьесы».

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