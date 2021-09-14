Настя Каменских покрасовалась в брюках клеш с заниженной талией и жилетке с эффектом стройности

Певица в новом образе покрасовалась на камеру. Она решила поэкспериментировать с имиджем.

Настя Каменских уже давно является популярной исполнительницей. Если раньше она выступала в дуэте с Потапом, то теперь брюнетка строит сольную карьеру. Певица вышла замуж за Потапа, поэтому он продолжает находиться рядом с ней и во всем поддерживать. Сама артистка рвется покорять новую аудиторию, поэтому выучила испанский язык. Она также продолжает облачаться в женственные наряды.

Накануне Настя отметилась на светском вечере, где общалась с коллегами. Она позировала на красной дорожке в комбинезоне с перьями. С мероприятия певица ушла с наградой, а также получив много комплиментов. А теперь она решила покрасоваться в новом образе. Артистка сделала укладку с эффектом влажных волос. Каменких облачилась в костюм в полоску. Брюки клеш с заниженной посадкой и жилетку, которую украшал пояс из бисера. Наряд также дополняли галстук и остроносые лодочки.

Поклонники неоднозначно отнеслись к выбору наряда. К слову, вертикальная полоска визуально стройнит, о чем ранее рассказала эксперт в области моды Эвелина Хромченко. Этот прием используют многие звезды, включая Аллу Пугачеву. «Словно учительница», «Фантастически красива», «Как мне нравится ваша фигура», «Вы бесподобны», «Очень длинные ноги», «Привыкли к вашим платьям, верните Настю», — прокомментировали пост подписчики.

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