Скрыла изъяны: Каменских в черном комбинезоне с перьями подчеркнула фигуру на красной дорожке

Настя Каменских уже много лет выступает на сцене. Она успела завоевать любовь поклонников. Примечательно, что дуэт с Потапом принес ей известность. Они пели, что «не пара», но коллег всегда подозревали в романе. И два года назад влюбленные сыграли свадьбу. После этого Настя стала строить сольную карьеру. Она также постройнела, а вот от пикантных нарядов не стала отказываться.

Еще недавно Настя отдыхала в Хорватии, а потом отправилась на гастроли. Однако она не могла пропустить премии «Светская жизнь». Певица стала не просто гостьей, а ведущей мероприятия. Для такого случая она облачилась в черный комбинезон -бюстье с перьями. Наряд с расклешенными брюками подчеркнул ее фигуру и скрыл недостатки, а также вытянул силуэт. Образ дополнили остроносые туфли.

Каменских встречала гостей вечера и общалась с ними. Поклонники восхитились нарядом артистки. Многие отметили, что она выглядела элегантно. «Как всегда, люксовая», «Как вам идет комбинезон», «Стан лебединый», «Такая красотка», «Ваш образ», «Просто шикарная, так вам идет», «Птичка наша», «Настя, похудели?», «Какая ты красивая», «Глаз не оторвать», — прокомментировали кадры подписчики.

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