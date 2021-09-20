«Орех шире плеч»: Каменских в пудровом костюме оверсайз подчеркнула пышные формы

Певица устроила танцы на улице в трикотажном наряде. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.

Настя Каменских уже длительное время строит карьеру певицы. Известность ей принес дуэт с Потапом. Но уже несколько лет Настя строит сольную карьеру. Она вышла замуж за Потапа, поэтому он всегда находится рядом с ней. При этом артистка продолжает носить провокационные наряды и порой оголяется для фото.

больше по теме Настя Каменских покрасовалась в брюках клеш с заниженной талией и жилетке с эффектом стройности Певица в новом образе покрасовалась на камеру. Она решила поэкспериментировать с имиджем.

Вот уже несколько недель Каменских гастролирует. Она путешествует со своей командой и дает концерты в разных городах. При этом певица часто снимает видео и хвастается нарядами. Во время одной из остановок артистка предстала в пудровом костюме с широкими брюками и худи оверсайз. Настя устроила танцы на улице. При этом она не скрыла пышных форм. Наряд свободного кроя придал объема ее фигуре.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Безумно красивая», «Просто прекрасна», «Настена, вы какая-то сочная красота», «Это костюм вас полнит, или у вас орех шире плеч», «Выглядите счастливой», «Какой костюм», «Настя, вы очаровательны», «Плюшевый медведик», «Какая вы фигуриста», — прокомментировали пост подписчики.

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