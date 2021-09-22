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Модная малышка: подросшая внучка Игоря Крутого предстала в клетчатой юбке и черной косухе

Падчерица известного композитора Игоря Крутого, Вика Крутая, с малых лет прививает наследнице чувство стиля.

Модная малышка: подросшая внучка Игоря Крутого предстала в клетчатой юбке и черной косухе
Игорь Крутой. Фото: Global Look Press

Именитый композитор Игорь Крутой обожает дочку своей жены Ольги, Викторию. Он относится к ней как к родной дочери и дал падчерице свою фамилию.

Разумеется, и дочку Вики Крутой, Деми-Роуз, Игорь Яковлевич считает своей внучкой. Вика вместе с дочкой живет в США, она ведет блог в Instagram, на который подписаны и ее поклонники из России.

Виктория Крутая рассказывает о своей жизни и часто показывает дочку Деми-Роуз, которую родила в браке с ресторатором Давидом Берковичем. В ноябре этого года Деми-Роуз исполнится шесть лет. Крошка унаследовала красоту своих мамы и бабушки Ольги.

Вика Крутая старается стильно одевать наследницу, прививая ей с раннего детства хороший вкус и чувство меры.

Модная внучка Игоря Крутого Деми-Роуз
Модная внучка Игоря Крутого, Деми-Роуз. Фото: instagram.com/victoriakrut/

В сторис микроблога Виктория Крутая показала фото дочери, на котором та предстала в модном и дерзком образе. Деми-Роуз позирует в юбке в клетку, черной кожаной косухе, белых колготках и черных туфельках. Дерзости образу придают темные очки на лице девочки.

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