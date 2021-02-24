Какие солнцезащитные очки старят: Хромченко раскрыла стилевые секреты

На шоу «Модный приговор» Первого канала пришла необычная влюбленная пара с 36-летней разницей в возрасте. При этом старшей в этом союзе оказалась женщина по имени Светлана. Она явилась на проект с конкретной целью – омолодить свой образ.

больше по теме Вместо муки взяла овсянку: как готовит отличные оладьи с салом и сыром Высоцкая Они получаются очень ароматными и необычными.

Для первого появления дамы на подиуме в Останкино стилисты передачи выбрали модный аутфит с белыми брюками, водолазкой и актуальной курткой-рубахой в клетку «гусиная лапка». В пандан к ней специалисты подобрали очки в стиле Пьера Кардена, которые не понравились ни Александру Васильеву, ни Эвелине Хромченко.

«Выбор солнцезащитных очков – всегда большая проблема для любой женщины. Думайте о том, насколько они украсят линию ваших бровей, высоту вашего лба, прическу, глаза, нос. Те, что мы увидели здесь – очень хороши, но не для такой конфигурации лица», — сказал ведущий.

Эвелина тоже вставила «свои пять копеек», заметив, что главную цель, с которой пришла участница проекта на шоу, очки никоим образом не достигли.

«Очки, несмотря на то, что выполнены из доступного по цене пластика, и, несмотря на то, что нашей героине больше идет другая форма, удивительным образом делают, с одной стороны, неплохое дело. Но, с другой стороны, совершенно ненужное в данной ситуации. Они придают статус, а статус всегда придает возраст. И, поскольку героиня хотела бы произвести совершенно иное впечатление, ей необходима другая форма оправы. И роскошный вид, к сожалению, не работает на эту задачу, он работает против нее», — отметила Хромченко.

Смотрите также