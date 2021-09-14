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Одежда стала велика: Игорь Крутой удивил фанатов болезненной худобой

Кадрами с концерта композитор поделился в своем Instagram.

Одежда стала велика: Игорь Крутой удивил фанатов болезненной худобой
Игорь Крутой. Фото: Global Look Press

Накануне свой день рождения отмечал Александр Розенбаум. По этому случаю Игорь Крутой опубликовал в своем Instagram кадры с концерта, на которых аккомпанировал за роялем на сцене и написал трогательный текст.

Игорь Крутой
Игорь Крутой. Скриншот: instagram.com/igorkrutoy65

«Поздравляю тебя, мой дорогой друг, с юбилеем! Будь здоров, счастлив и востребован еще долгие-долгие годы», — написал Крутой.

Фанатов удивила нездоровая худоба маэстро. Да и он сам не стал скрывать того, что сильно похудел. На кадрах Крутой показывает, как стали велики ему брюки. Чтобы одежда села, помощникам пришлось прибегнуть к хитростям, применив подтяжки.

Напомним, в конце июля музыкант отметил свой 67-й день рождения.

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