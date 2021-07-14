«Трио «Крутые»: жена, падчерица и внучка Игоря Крутого исполнили его хит «Буду я любить»

Известный композитор Игорь Крутой часто делится с аудиторией в Instagram деталями своей жизни. Маэстро предпочитает публиковать в ленте не фото, а видео, запечатлевшие какие-то знаковые или красивые моменты.

На этот раз Игорь Крутой поделился семейными кадрами, показавшими, как во время поездки в автомобиле запели его жена Ольга, падчерица Вика и внучка Деми Роуз. Едва они услышали, как по радио звучит хит Игоря Яковлевича, три прекрасные дамы начали подпевать. Особенно старалась шестилетняя Деми.

«Два года назад спонтанно возникшее на моем юбилейном вечере на «Новой волне» трио «Крутые» с успехом исполнили одну из популярных моих песен «Буду я любить». Это трио не создавалось для гастрольной и звукозаписывающей деятельности, тем не менее какие-то амбиции, в частности, у Деми все же появились. При звучании в машине знакомой музыки все начинают подпевать, что уже немало», — поделился Игорь Крутой.

Маэстро призвал своих подписчиков поступать также — петь всегда, по поводу и без. Ведь если человек поет, значит, он счастлив.

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