«Вот это я понимаю — эффект вау!»: Муцениеце в шелковой сорочке блеснула глубоким декольте

Бывшая жена Павла Прилучного запечатлела себя в домашней обстановке без макияжа. Она восхитила поклонников.

Агата Муцениеце является известной актрисой с латышскими корнями. Она уже давно живет в Москве и даже состояла в браке с Павлом Прилучным, но год нада они развелись. После этого актрис сосредоточилась на карьере и стала получать много предложений о работе. Она даже снова стала вести «Голос. Дети». Агата также экспериментировала с имиджем, наращивая волосы и облачаясь в женственные наряды.

Поклонники считают, что Агата похорошела после развода. Недавно она вышла в свет в элегантном платье с пикантным разрезом, показав изящные бедра. А вот теперь актриса запечатлела себя дома без макияжа. Она была облачена в шорты и шелковую сорочку. Муцениеце также надела теплую шапочку. Она покрасовалась на камеру, продемонстрировав недетское декольте. При этом она показала родинку в «ложбинке греха».

«Мне кажется, что эти шапочки подходят даже под ночнушку. Ну класс же. Такая, я готова ко сну. Раньше чепчики надевали. Теперь так, все я готова идти в опочивальню», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие одарили бывшую жену Прилучного комплиментами. «Какая красавица», «Без макияжа такое солнце», «Очень красивое декольте», «Ох уже ваша родинка», «Вот это я понимаю — эффект вау!», «Наградила же природа», «Сочная девушка», «Как же вы хорошо по утрам», «Агата, у вас прекрасная фигурка», — прокомментировали пост подписчики.

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