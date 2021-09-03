«Какие сочники»: Муцениеце в алом жакете на голое тело не смогла скрыть налившийся бюст

Агата Муцениеце не скрывает, что ее жизнь изменилась за последний год. Она развелась в Павлом Прилучным и снова стала жить в своей старой квартире, но уже с двумя детьми. Актриса занялась спортом и стала чаще менять имидж. Вскоре ей стали присылать приглашения на съемки в еще большем количестве. Все лето она ездила на разные проекты, но при этом успела отдохнуть в Турции.

1 сентября Агата отвела детей в школу. Примечательно, что она встретилась с Павлом Прилучным на линейке, но совместных фото они делать не стали. Теперь молодая мама вернулась к привычным делам. Она приняла участие в фотосессии, где предстала в пикантном наряде. Муцениеце позировала в алом удлиненном жакете и белых брюках. Ей сделали укладку с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глаза.

Пикантности образу придало то, что актриса надела наряд на голое тело. Она засветила округлый бюст и ложбинку. Агата поправила жакет, блеснув красотой форм.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда «Закрытой школы». Некоторые даже подумали, что так она решила подразнить экс-мужа. Среди ее подписчиков оказалось много мужчин, которые были впечатлены ее красотой. «Красотка», «Очень привлекательно выглядишь», «Ох и впадина греха», «Какие сочники», «Паша будет плакать», «Это вы так после встречи с экс-мужем разрядились? Ух, хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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