Агата Муцениеце в черном платье в пол с экстремальным разрезом оголила бедро на публике

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Для нее сериал «Закрытая школа» стал судьбоносным, так как проект сделал ее известной. Более того, именно на съемках этого сериала она познакомилась с Павлом Прилучным. Они поженились и прожили вместе почти 10 лет. В прошлом году актриса ушла от звезды «Мажора» с двумя детьми. Она занялась спортом, сменила имидж и теперь еще чаще снимается в новых проектах.

После насыщенного лета Агата стала посещать разные мероприятия. Она на днях побывала в Большом театре, где состоялось открытие сезона. Актриса была в элегантном белом костюме. А вот 16 сентября она отправилась на вечеринку GQ Men, где собралось множество звезд: Полина Гагарина, Анна Седокова и другие известные персоны.

Для такого случая Муцениеце облачилась в черное платье в пол с открытой спиной и смелым разрезом. Босоножки на шпильке дополнили лаконичный образ.

«Разрез экстремальный», — заявила звезда.

Однако во время вечеринки она заметила, что Седокова тоже выбрала откровенное платье. Актриса с подругами покрасовалась на камеру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит бывшая жена Павла Прилучного. Многие одарили ее комплиментами. «Стоило развестись и женщина превратилась снова в женщину», «Какая же красивая, Агата», «Платье сногсшибательное», «Просто зачаровала рельефным бедром», «От вас глаз не оторвать», «Ну какая ты крутая», «Просто божественный лук», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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