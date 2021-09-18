Тепло и вкусно: Брежнева в шелковой юбке миди и приталенном жакете отметилась в Ереване

Певица провела два дня в Армении. Она не только дала концерт, но и увиделась с друзьями.

Вера Брежнева уже давно строит сольную карьеру. Она покинула группу «ВИА Гра», после чего стала еще более известна. Певица счастлива в браке с Константином Меладзе. Сначала они скрывали свои отношения, но потом стали делится совместными фото и выходить вместе в свет. Минувшим летом пара много времени провела в Италии, где у них есть дом. Также они отдохнули в Греции.

Теперь Вера активно гастролирует. Ей довелось два дня провести в Армении. Там певица дала концерт, выступив для большого количества гостей. Потом у нее нашлось время для прогулки по Еревану и встречи с друзьями. Артистка запечатлелась в шелковой юбке миди и черном приталенном жакете. Брежнева подчеркнула свою талию. Она посетила магазин косметики и смогла поужинать в ресторане.

«Второй день в Ереване оказался еще более теплым и вкусным», — призналась звезда. «Атмосфера потрясающая», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. К слову, наряды из шелка актуальны в этом сезоне. Екатерина Климова, Ксения Собчак и другие модницы отметилась ранее в нарядах из шелка.

«Вера, какая вы элегантная», «Красотка, глаз не оторвать», «Как мне нравится ваш стиль», «Юбка такая красивая», «Верочка, какая же вы стройная», «Вы точно очаровали всех там», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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