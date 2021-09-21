«Мама, ну не снимай!»: Навка запечатлела дочку-первоклашку в трикотажном платье за фортепиано

Татьяна Навка уже давно стала олимпийской чемпионкой. Она ушла из спорта, но продолжает выступать на льду, устраивая ледовые шоу для зрителей. Более того, спортсменка тренирует детей, а также свою дочку Надежду. Не так давно ей исполнилось семь лет. Это событие семья отпраздновала в Греции. Но уже 1 сентября малышка отправилась в первый класс в одну из столичных школ.

Обычно Навка всегда хвастается достижениями наследницы. Девочка посещает несколько секций, включая балет. Она успевает не только тренироваться, но и изучать иностранные языки. Еще Надя берет уроки фортепиано. На этот раз фигуристка засняла дочку в домашней обстановке. Девочка сидела за музыкальным инструментом в центре зала. Она была облачена в трикотажное платье темно-синего цвета и наигрывала мелодию.

Рядом с ребенком была учительница. А в деткой розовой коляске сидел шпиц, один из питомцев спортсменки. Когда девочка заметила, что мама ее снимает на камеру, стоя на лестнице, то возмутилась.

«Мама, ну не снимай!» — попросила она. «Ну мне так нравится, Надюш! Ты такая молодец», — отметила Навка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит малышка. Многие также посчитали, что у нее музыкальный талант. «Такая красавица», «Скромная девочка», «Очень мило, она стесняется», «Надя, прям виртуозно играет», «Пес само спокойствие, лучший слушатель», «Надя такая красивая, в маму», — прокомментировали пост подписчики.

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