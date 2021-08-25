Греческие каникулы: Навка в атласной юбке в полоску и белоснежной майке запечатлелась с дочкой

Татьяна Навка не скрывает, что любит работать. После завершения карьеры в большом спорте она стала создавать красочные ледовые шоу. Более того, фигуристка тренирует будущих чемпионов, а также свою дочку Надежду. Этим летом спортсменка привезла свои постановки в Сочи. В них принимают участие Петр Чернышев и Алина Загитова. А вот сама Навка в августе устроила семейный отпуск и отправилась в Грецию.

Вот уже несколько недель фигуристка делится кадрами то из Сардинии, то с других островов. На днях там отметила день рождения ее младшая дочка. Надю поздравил папа и даже брат. Она была облачена в пышную юбку в желтую полоску и футболку. Девочка получила много подарков и цветов. А вот Татьяна оделась в атласную длинную юбку в черную полоску под зебру и майку белого цвета. Она сделала акцент на тонких лодыжках. Козырек завершал курортный образ.

Вместе с ними была и мама спортсменки Раиса Анатольевна, которая облачилась в яркое платье свободного кроя.

«И в день рождения у нас выпал зуб», — отметила Навка.

Поклонники восхитились снимками. Многие присоединились к поздравлениям и отметили, что Надя очень похожа на папу. Комплименты получила и Татьяна, которая успела загореть за время отдыха. «Ноги-загляденье!», «Какие вы красивые», «Какой у вас цветник», «Такая молодая мама», «Наденька сама нежность, копия папы», «Отдохнувшие и яркие», «Таня, какая талия», — прокомментировали кадры пользователи Сети.