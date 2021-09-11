«Первый светский раут»: Навка в корсете с гипюром и зауженных брюках в горох предстала на публике

Татьяна Навка уже длительное время счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У них подрастает дочка Надежда. Минувшим летом фигуристка много работала. Она привезла свое ледовое шоу в Сочи. Потом ей удалось провести с семьей несколько недель в Греции, где она наслаждалась хорошей погодой. Но уже к осени Татьяна вернулась в Москву. Она отвела дочку в первый класс и стала готовится к новым съемкам и проектам.

Недавно Навка обновила прическу и пополнила гардероб новыми нарядами. 11 сентября она отправилась на вечеринку к актрисе Наталье Каменской, которая решила отпраздновать день рождения. Еще в машине фигуристка запечатлела мужа Дмитрия Пескова, который устал за день и задремал. А вот сама спортсменка была полна сил. На торжественном мероприятии она встретила подруг.

Татьяна была облачен в корсет с гипюром. Его дополняли черные зауженные брюки в горох, жакет и туфли-лодочки на шпильке. Наряд звезды мерцал в свете софитов. Она присобрала волосы и украсила лук крупными сережками. Вместе с Надеждой Оболенцевой фигуристка устроила танцы.

«Первый светский раут в этом осеннем сезоне! Осень обещает быть яркой!» — отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие одарили ее комплиментами. «Хорошенькая», «Красивая», «Я рассмотрела у Нади ваш образ. Прелесть», «Как всегда, неотразима», «Очень красивая», «Наряд прям магический», «Как вам идет», «Татьяна, прям расцвели», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что на праздник также приехала жена Валентина Юдашкина Марина.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.