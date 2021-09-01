«У нас минус два зуба!»: Навка нарядила дочку-первоклашку Пескова в юбку плиссе и галстук

После отпуска в Греции Надежда Пескова впервые отправилась в школу. Родители запечатлели ее 1 сентября у ворот учебного заведения.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. И хоть она завершила карьеру в большом спорте, фигуристка создает ледовые шоу и тренирует будущих чемпионов. Она занимается и с дочкой Надеждой, которая уже не раз приносила домой медали. Семилетняя девочка также учит английский язык и ходит на занятия по балету. Этим летом она отдохнула в родителями в Греции перед ответственным днем.

1 сентября многие звезды отвели в школу своих детей. Алла Пугачева, Сергей Лазарев и другие известные персоны побывали на школьных линейках. Впервые за долгое время Навка тоже привела ребенка на учебу. Ее дочка с Дмитрием Песковым недавно отметила семилетие. Для такого дня мама нарядила ее в юбку плиссе, белую блузку с воротником и джемпер с полосатым галстуком. За ее плечами был рюкзак.

«Вот так вот готовишься, собираешься, волнуешься к Дню знаний, а тут раз и к 1 сентября у нас минус два зуба! Зато радостные, довольные и готовые к учебе! С праздником всех: и детей, и учителей, и родителей!» — написала фигуристка.

Напомним, что от прошлых отношений у Татьяны есть дочка Саша Жулина, которая учится в МГИМО. Поклонники восхитились маленькой первоклашкой. «Нормально, Тань! Прикольная фотка», «Такие они смешные без зубов», «Вырастет Надюшка и будет смеяться над своим беззубым, но счастливым 1 сентября!», «Настоящая первоклашка!», «В первый класс все беззубые идут», «Папина копия», — прокомментировали пост подписчики.

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