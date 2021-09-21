«Словно голая»: Глюкоза в облегающем боди засветила всю красоту «сдобных форм»

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, строит музыкальную карьеру уже больше десяти лет. Многие знают ее как героиню «Ералаша», а другие следят за ее творчеством, так как она является певицей.

А благодаря тому, что Наталья следит за фигурой и может дать фору даже моделям, ей часто предлагают роли роковых красавиц в кино. Так, минувшим летом артистка отдыхала в Испании и регулярно демонстрировала фигуру в бикини.

За время отпуска Глюкоза успела искупаться в море, позагорать и устроить несколько фотосессий. Она даже играла в волейбол в велосипедках. А вот теперь артистка решила сразить публику, поделившись новыми фото. На этот раз она устроила фотосессию на балконе своего особняка. При этом певица была облачена в облегающее боди. Она продемонстрировала свои округлые бедра и стройные ноги.

«Красивая женщина — расслабленная женщина. Как говорит мой друг: «Детка, сохраняй легкость бытия».⁣⁣ Но в современном мире это так сложно. А у меня еще и характер, и генетика непростые», — поделилась звезда.

«Зачетно вышла, рад видеть тебя с сексуальных нарядах», «Наташа, как всегда ты безумно красива и сексуальна», «Вот это булки!», «Идеальная внешность», «Фигурка что надо. И орех как у Ким», «Словно голая», «Прям без трусиков», «Господи, да какая же вы красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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