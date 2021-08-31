«К народу всей красотой»: Глюкоза в кружевных трусиках засветила свою «сдобу»

Глюкоза в малых лет стала сниматься в «Ералаше», а потом успешно построила карьеру певицы. Ее хиты «Невеста» и «Я гуляю с доберманом» долго не покидали первые строчки чартов. Теперь она уже стала мамой и женой, но это не мешает артистке оставаться популярной. Она даже снимается в кино, зачастую играя роковых красоток. Стоит отметить, что в 35-лет певица может похвастаться фигурой модели.

Этим летом Глюкоза отдохнула в Испании. Она носила легкие платья и красовалась на пляже в мини-бикини. Теперь певица решила представить свой новый трек, кокетливо позируя на шезлонге с подушками. Блондинка предстала в белом топе с воздушными рукавами и кружевных полупрозрачных трусиках. Певица изящно перекинула ногу, засветив свои округлые бедра на камеру.

«Представь, что я Пина колада! И ты меня через трубочку всю! Все твое тело покроет губная помада! Я тебя I love you», — пропела она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Глюкоза получила массу комплиментов. Однако некоторые ее подвергли критике. «Вот это красота», «Какая куколка», «Крутой трек», Ты точно Пина колада«, «К народу всей красотой», «Вся ракушка на виду», «Ну это слишком», «Трусики словно бабушкины», «Во всем хороша, но это белье моветон», «Ноги длиннее пальм», — прокомментировали пост подписчики.

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