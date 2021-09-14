«Ну, мать! Пирожком к народу»: Глюкоза в засветила мощные бедра в узком монокини

Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, привыкла к публичной жизни. Она регулярно появляется на публике. Певица не только выступает на сцене, но и играет в кино. Благодаря внешности ей зачастую предлагают играть роковых красоток. При этом артистка не так давно отметила 35-летие. Она провела летние дни в Испании, где то и дело снимала видео, на которых позировала то в платьях, то в бикини.

И хоть уже настала осень, Наталья не перестает радовать поклонников пляжными кадрами. На этот раз певица запечатлелась в узком монокини с переливами. Такой купальник скрывает живот и визуально удлиняет ноги. Блондинка позировала выставив к солнцу округлые бедра. Она стояла на фоне пальм и огромного стеклянного бассейна. Купальник подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Поп-дива выбрала ракурс, в котором хорошо видны ее пышная грудь и длинные ноги. Поклонники были взбудоражены смелым фото. Многие осыпали звезду комплиментами.

«Ммм, какие ножки сексуальные», «Главной красотой к народу», «Края впились в ватрушку», «Ну, мать! Пирожком к народу», «Ноги просто бесконечные», «У вас шикарное тело», «Хочется увидеть со всех сторон», «Наталья, как можно быть такой совершенной», «Это лучшие ноги», «Вам нельзя закрывать такие прелести», «Подталкиваете к греху», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.