«Видно не только орех»: Глюкоза в намокшем платье засветила всю красоту «сдобных форм»

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, еще в юности умела удивить поклонников. Она скрывала свою внешность, когда записала хиты «Невеста», «Гуляю с доберманом». А когда артистка впервые вышла на сцену, то произвела фурор. Однако длинноногая блондинка и фигурой модели вскоре вышла замуж за бизнесмена и стала мамой. Однако она по-прежнему умеет подать себя.

Этим летом Глюкоза отдыхала в Испании. Она успела и позагорать, и покупаться. Певица не раз делилась кадрами в мини-бикини. Она даже играла в волейбол в велосипедках. А вот теперь артистка решила сразить публику. Она грациозно позировала в бассейне в купальнике и прозрачном платье в тон. Наталья изогнулась, намочив бюст, а затем и свои бедра. Наряд намок и стал прозрачным.

Глюкоза едва скрыла прелести своей фигуры. Поклонники были впечатлены тем, как она выглядит. «Класс, сама шикарная, аппетитная красавица», «Какой наряд, дикая штучка», «Видно не только орех», «Спасибо, что в трусиках», «Какая сдобная Ким», «Мне нравятся ваши купальнике, такие стильные», «Привлекаете внимание», «Флюиды так и прут», «Какая вы штучка», — прокомментировали пост подписчики.

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