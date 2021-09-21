Манижа в серебряном комбинезоне блеснула пышными формами на «Кинотавре» в Сочи

Певица Манижа, которой 30 лет, блеснула в серебряном комбинезоне своими пышными формами на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Заметим, что после «Евровидения» звезда одна из самых желанных гостей на светских раутах и престижных фестивалях.

Публика осталась в полном восторге от вокала Манижи. При этом все обратили внимание, что она поправилась. Поклонникам артистки показалось, что звезда за последние месяцы заметно округлилась.

Ранее Манижа отмечала, что ее тело — это ее дом. По ее словам, она сегодня не боится говорить о своих страхах, неровной коже, своих руках и плечах, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что певица Манижа заняла на «Евровидении» девятое место. Этот результат в России назвали очень успешным. Изначально эксперты не видели ее в десятке сильнейших.

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