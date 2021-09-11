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«Все конкурсы покупаются»: Гулькина не поверила, что Манижа честно отобралась на «Евровидение»

Как отметила исполнительница, участие стоит определенных денег.

«Все конкурсы покупаются»: Гулькина не поверила, что Манижа честно отобралась на «Евровидение»
Наталия Гулькина. Фото: Globallookpress.com

Певица Наталия Гулькина в беседе с Еленой Хангой в рамках ее шоу усомнилась в том, что ее коллега Манижа честно отобралась от России на музыкальный песенный конкурс «Евровидение».

Манижа
Манижа. Фото: Globallookpress.com

Во время разговора Елена Ханга отметила, что в современных реалиях любой артист может стать известным благодаря Интернету. В качестве примера она как раз привела Манижу, которая ранее не мелькала на федеральных каналах и о которой знали не так много людей.

«Ну вот как она поехала? Просто захотела? Какое народное голосование? Какая вы наивная. Вообще, все эти конкурсы покупаются. Они же стоят бешеных денег. Участие в конкурсе стоит определенных денег, потом проживание, проезд… Просто надо было сделать из этого человека звезду».

Наталия Гулькина

Напомним, что Манижа представляла Россию на «Евровидении» в этом году. Ее изначально не причисляли к числу фаворитов. Певице удалось занять достаточно высокое девятое место, что было признано успехом.

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